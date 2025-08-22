Com inúmeros desfalques, Cuca relaciona joias do Atlético para duelo no Morumbis

O Atlético nem teve tempo de comemorar a classificação na Sul-Americana e já voltou ao Brasil para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, neste domingo (24). O técnico Cuca relacionou para o confronto o meia-atacante Iseppe e o zagueiro Vitão, já que os desfalques na defesa e no ataque são grandes e preocupam na montagem do time titular.

Contra o São Paulo, o Galo não terá os defensores Lyanco e Junior Alonso, ambos titulares. No ataque, Hulk e Cuello cumprem suspensão. Assim, Rony e Júnior Santos devem começar entre os 11 iniciais. O camisa 37, inclusive, reclamou recentemente da falta de oportunidades. Além disso, Cuca pode poupar jogadores por causa do clássico contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, na próxima semana.

A grande novidade é a presença da joia da base Iseppe, relacionado pela primeira vez. Nos últimos meses, ele treinou sem restrições, depois de se recuperar de uma alteração cardíaca. Outro jovem chamado para o jogo é Vitão, de 17 anos, que negocia a renovação de contrato com o clube em tratativas conduzidas pelo CSO, Paulo Bracks. Mesmo desfalcado, o Atlético vai ao Morumbis com 24 pontos, em 11º lugar no Brasileirão.

Desfalques do Atlético

Lyanco (lesão na coxa esquerda)

Saravia (lesão na perna direita)

Hulk (suspenso pelo terceiro amarelo)

Cuello (suspenso após expulsão)

Junior Alonso (suspenso após expulsão)

Bernard (cirurgia odontológica)

Dudu (suspenso pelo STJD)

Patrick (lesão na lombar)

Cadu (lesão no joelho direito)

Caio Maia (lesão no joelho direito)

