Benfica x Tondela: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica recebe o Tondela neste sábado (23), às 16h30, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela terceira rodada do Campeonato Português da temporada 2025/26. Os Encarnados somam três pontos na sexta posição, com apenas um jogo até o momento. Do outro lado, os Auriverdes estão na lanterna da competição, com nenhum ponto.

Os clubes, entretanto, sem enfrentaram apenas 14 vezes pela Liga Portuguesa. Aliás, foram 12 vitórias para Benfica, um empate e uma vitória para Tondela. Na última vez, os Encarnados venceram por 3 a 1.

Onde assistir

A partida entre Benfica e Tondela, pela terceira rodada do Campeonato Português, aliás, terá a transmissão da BenficaTV.

Como chega o Benfica

Depois de enfrentar o Fenerbahçe pela fase da Liga dos Campeões, o Benfica busca a segunda vitória na competição nacional. Para o confronto, o técnico Bruno Lage irá mudar uma peça relativamente ao último encontro do time. Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl ficam na defesa para segurar a meta de Anatoliy Trubin.

No ataque, o treinador, assim, aposta em Franjo Ivanovic com a tentativa de colocar mais homens na grande área adversária, num encontro que se espera de controlo total por parte do Benfica.

Como chega o Tondela

Do outro lado, a equipa beirã subiu este ano à Primeira Liga e soma, até ao momento, duas derrotas na competição. Diante disso, o time busca o primeiro triunfo, mas terá que enfrentar a força do Estádio da Luz, o que torna o Benfica como favorito. Embora o técnico Ivo Vieira vai manter a identidade do time, mesmo fora de casa.

“É um desafio. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas não nos desviaremos daquilo que é o nosso intuito e da nossa identidade. A equipe tem por princípio buscar o resultado e acreditar. A equipe tem produzido o suficiente para, no mínimo, fazer gols. Não o conseguimos, mas vamos continuar a tentar que isso aconteça”, destacou.

BENFICA x TONDELA

Campeonato Português – 3ª rodada

Data-Hora: 23/8/2025 (sábado), 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

Onde assistir: Benfica TV

BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Kerem Akturkoglu; Vangelis Pavlidis e Franjo Ivanovic. Técnico: Bruno Lage.

TONDELA: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Christian Marques, João Afonso, Nor Maviram; Xabi Huarte, Cícero Alves, Yarlen; Joe Hodge, Ouattara Moudjatovic e Miro. Técnico: Ivo Vieira.

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Andreia Sousa e David Soares

VAR: Rui Costa

