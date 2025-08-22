Três clubes europeus procuram Flamengo por Léo Pereira

Em grande destaque na temporada, o zagueiro Léo Pereira despertou o interesse do mercado internacional. Valencia, Sevilla e Porto procuraram informações sobre o zagueiro do Flamengo. O clube, entretanto, descartou negociação neste momento. A informação inicial é do “ge”.

Os clubes procuraram as informações sobre o jogador com os representantes e as condições para uma liberação ainda nesta janela de transferências. O Flamengo foi curto e informou que não quer negociar o zagueiro agora. Entretanto, as negociações pode acontecer em janelas posteriores.

O Flamengo também deixou claro que só liberaria Léo Pereira de forma imediata caso haja uma proposta de 60 milhões de euros (R$ 380 milhões). Esta, aliás, é a postura da diretoria rubro-negra ao longo da janela de transferências com os jogadores considerados titulares.

Por fim, Léo Pereira está na pré-lista de Ancelotti e vive a expectativa da sua primeira convocação para a Seleção. Ele disputou 39 jogos, sendo 38 como titular pelo Flamengo nesta temporada. Além disso, marcou quatro gols.

