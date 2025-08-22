Fluminense recusa nova proposta de clube ucraniano por Isaque

O Shakhtar Donetsk insiste pela contratação do jovem Isaque, do Fluminense. Nesta sexta-feira (22), o clube ucraniano ofereceu 9 milhões de euros fixos (cerca de R$ 57 milhões) por 100% dos direitos do jovem, revelado em Xerém. Porém, a diretoria tricolor recusou novamente. Os ucranianos devem fazer nova oferta, de acordo com o “ge”.

A primeira proposta do Shakhtar foi no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões). A diretoria do clube tricolor deseja valor maior pelo jovem, além da existência de um bônus com metas e a manutenção de um percentual dos direitos do atleta.

O Fluminense renovou o contrato de Isaque, considerado pelo clube como uma joia de Xerém. O meia teve o vínculo ampliado até o final de 2029. O jovem, que mesmo não ter grande espaço em campo, está integrado aos profissionais desde o fim de 2024.

Em seu vínculo, o Fluminense colocou uma multa rescisória de 60 milhões de euros, aproximadamente R$ 357 milhões. Até o momento, o jovem atleta não vem tendo muitas oportunidades entre os profissionais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.