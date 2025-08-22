Vasco anuncia ingressos esgotados para jogo contra o Botafogo

Vasco x Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, vai lotar. Nesta sexta-feira (22/8), o Cruz-Maltino anunciou via redes sociais que já não há mais ingressos para o duelo em questão (ida), que ocorrerá às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (27/8), em São Januário. O mesmo vale para o duelo de domingo (24/8) contra o Corinthians, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, a expectativa é por mais de 21 mil pessoas no estádio vascaíno nas partidas. Estas, aliás, foram as primeiras vezes que o clube anunciou ingressos esgotados em São Januário desde março. A última fora para a estreia do time no Brasileirão, em jogo contra o Santos. Vitória por 2 a 1, de virada, e festa da torcida no retorno da Força Jovem, maior organizada do Cruz-Maltino.

Torcida estava desgastada com o Vasco

Vivendo fase ruim desde abril, porém, a torcida não mais esgotou os ingressos, ainda que o estádio recebesse bons públicos. Um dos motivos foi a venda de mandos de campo para Brasília, algo que irritou o torcedor carioca. Afinal, a equipe tem baixo aproveitamento no Mané Garrincha nos últimos anos. Não à toa, perdeu os dois jogos citados: para Palmeiras (1 a 0) e Botafogo (2 a 0). Além disso, sequência de resultados ruins e a eliminação acachapante para o Independiente del Valle (EQU) na Sul-Americana contribuíram para o desgaste com o torcedor.

A goleada por 6 a 0 sobre o Santos, no último domingo (17/8), porém, animou a torcida. O clube, então, não perdeu tempo, abrindo a venda de ingressos para os dois jogos consecutivos em São Januário. A estratégia funcionou, ainda que o Vasco tenha decepcionado e perdido por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta (20/8), pelo Brasileirão.

