Com três de Kane, Bayern massacra o RB Leipzig na abertura da Bundesliga 25/26

O Bayern de Munique mostrou quem é o grande favorito para a conquista da Bundesliga 2025/26. Nesta sexta-feira (22), na abertura do Campeonato Alemão, os bávaros massacraram o RB Leipzig na Allianz Arena por 6 a 0, com grande show do sistema ofensivo, que presenteou a torcida com ótimas tabelas e um entrosamento incomum para um início da temporada. Harry Kane anotou um hat-trick. Olise (2) e Luis Díaz anotaram os outros gols.
Assim, o Bayern somou os seus primeiros três pontos nesta edição do Campeonato Alemão, com saldo de seis. Já o Leipzig provavelmente encerrará a rodada na lanterna.
As duas equipes voltam a campo no sábado (30). O Bayern visita o Augsburg, às 13h30 (de Brasília). Um pouco antes, às 10h30, o Leipzig recebe o Heidenheim.
Em campo, o Bayern foi superior desde o apito inicial. Com toques envolventes e um ataque mortal, os bávaros fizeram o RB Leipzig não ter a menor chance na Baviera. Gnabry, Kane, Luis Díaz e Olise mostraram grande entrosamento e foram empilhando gols na meta de Gulacsi.
Antes de abrir o placar, o Bayern já havia testado o goleiro rival com Laimer, após lindo passe de Kane. Olise também fez o arqueiro trabalhar. O camisa 9 ainda mandou de primeira para fora.
Bayern abre a porteira do Leipzig com grande futebol
Contudo, aos 26, não teve jeito. Em grande jogada coletiva e tabelinha na entrada da área, a bola sobrou para Olise, que finalizou cruzado para fazer 1 a 0. Seis minutos depois, o gol mais bonito da noite. Em outra trama perfeita no ataque, Gnabry ajeitou de calcanhar para Luis Díaz fuzilar o goleiro. Aliás, a bola ainda bateu no travessão e entrou. Uma pintura!
O Leipzig não se encontrava e deixava espaços generosos, principalmente na entrada da área. Assim, em outro lance de puro entrosamento, Olise achou Luis Díaz, que ajeitou para Gnabry mandar no travessão. Em seguida, não teve jeito: o francês tirou o marcador da jogada e fez 3 a 0 para os bávaros.
Kane faz três no segundo tempo
O Bayern iniciou o segundo tempo com a bola nos pés, tentando achar espaços na zaga do Leipzig, que aparentemente havia voltado melhor defensivamente. Mas demorou apenas 18 minutos para Kane iniciar seu show particular. Em contra-ataque puxado por Gnabry, a bola sobrou para Luis Díaz, que serviu o artilheiro inglês. Com grande habilidade, deixou o defensor no chão e fez um golaço.
O Leipzig deu o troco dois minutos depois, com gol de Nusa, que havia entrado no intervalo. Contudo, o lance acabou anulado, esfriando qualquer reação. O baque atingiu em cheio a equipe visitante, que sucumbiu a mais dois gols de Kane. Dessa maneira, no primeiro, o camisa 9 recebeu de calcanhar de Luis Díaz e tocou no cantinho, ao seu estilo. Depois, Kin roubou a bola no meio de campo, avançou na corrida e rolou para o artilheiro anotar o seu primeiro hat-trick na temporada. Show na Baviera!
Outros jogos da rodada
Sábado (23)
10h30 – Eintracht Frankfurt x Werder Bremen
10h30 – Freiburg x Augsburg
10h30 – Heidenheim x Wolfsburg
10h30 – Bayer Leverkusen x Hoffenheim
10h30 – Union Berlin x Stuttgart
13h30 – St Pauli x Borussia Dortmund
Domingo (24)
10h30 – Mainz x Colônia
12h30 – Borussia Mönchengladbach x Hamburgo
