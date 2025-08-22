Chelsea goleia o West Ham com recorde de Estêvão na Premier League

O Chelsea não tomou conhecimento do West Ham no clássico londrino nesta sexta-feira (22) e atropelou os adversários no Estádio Olímpico com o placar de 5 a 1, na partida de abertura da 2ª rodada da Premier League. Lucas Paquetá abriu o placar para os Hammers logo aos cinco minutos de jogo, mas a partir daí os Blues tomaram conta do jogo e começaram a reação com gols de João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Caicedo e Chalobah.

Além disso, Estevão fez sua estreia como titular do Chelsea e já entrou para a história. Isto porque o brasileiro se tornou o jogador mais jovem a dar uma assistência pelo clube londrino na Premier League, aos 18 anos.

Dessa maneira, o Chelsea conquistou sua primeira vitória nesta edição da Premier League após o empate sem gols diante do Crystal Palace na primeira rodada. Ou seja, os Blues chegaram a quatro pontos e começam a olhar para a parte de cima da tabela.

Por outro lado, o West Ham teve uma atuação muito fraca diante de seus torcedores, que aos 10 minutos do segundo tempo já estavam deixando o Estádio Olímpico de Londres. Além disso, a pressão sobre o trabalho do técnico Graham Potter já começou. Isto porque os Hammers perderam na partida de estreia por 3 a 0 para o modesto Sunderland e agora foram atropelados pelo rival da cidade.

Assim, o West Ham ainda não somou pontos na Premier League e tem um saldo de -7 gols em duas rodadas.

O jogo

O clássico londrino começou em ritmo acelerado. Logo aos cinco minutos, Paquetá acertou um belo chute de fora da área e colocou o West Ham na frente. Mas, a resposta do Chelsea não demorou. João Pedro aproveitou um escanteio e empatou de cabeça aos 14. Pouco depois, Füllkrug até balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento de Todibo. A virada saiu aos 22, com Pedro Neto, e Estêvão ainda brilhou na jogada que terminou no gol de Enzo Fernández, ampliando para 3 a 1 aos 33 minutos.

Na segunda etapa, o Chelsea transformou a vitória em goleada logo aos oito minutos, após falha de Hermansen. Em cobrança de escanteio, o goleiro saiu errado e a bola sobrou no pé de Caicedo, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Além disso, em outro escanteio, desta vez aos 13, a bola sobrou para Chalobah na área, que também aproveitou uma sobra de bola e converteu o quinto dos Blues na partida.

Jogos da 2ª rodada da Premier League

Sexta-feira (22/8)

West Ham 1×5 Chelsea

Sábado (23/8)

Manchester City x Tottenham – 8h30

Bournemouth x Wolves – 11h

Burnley x Sunderland – 11h

Brentford x Aston Villa – 11h

Arsenal x Leeds – 13h30

Domingo (24/8)

Crystal Palace x Nottingham Forest – 10h

Everton x Brighton – 10h

Fulham x Manchester United – 12h30

Segunda-feira (25/8)

Newcastle x Liverpool – 16h

*Horários de Brasília.

