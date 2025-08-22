Dembélé isola pênalti, mas PSG pressiona e vence o Angers pelo Francês

Em jogo de ataque contra defesa, PSG sufocou o Angers, mas venceu apenas por 1 a 0, nesta sexta-feira (22), no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Ainda na etapa inicial, Dembélé desperdiçou um pênalti, o que representou a falta de pontaria dos mandantes. No entanto, Fabián Ruiz marcou o único gol da partida no início da segunda etapa. Com o resultado, a equipe comandada por Luis Henrique venceu a segunda partida consecutiva e segue, assim, na liderança provisória da Ligue 1 com seis pontos. Por sua vez, o Angers somou a sua primeira derrota na competição e é oitavo com três pontos.

Luis Enrique apostou no melhor onze inicial que tinha à sua disposição e colocou em campo os portugueses Vitinha, Nuno Mendes e João Neves. Do lado contrário, o destaque vai para a titularidade do goleiro Herve Koffi.

PSG x Angers

Mesmo com favoritismo, o PSG esteve longe de encher os olhos. Os parisienses tiveram posse de bola, mas faltou criatividade para furar a defesa. No principal lance de ataque, a equipe da casa pecou na conclusão. Marius Courcoul cometeu falta em João Neves dentro da área, e árbitro marcou penalidade. Dembélé bateu com o pé direito, isolou a bola e perdeu a grande chance de abrir o placar na metade do primeiro tempo dentro do Parc des Princes. Depois disso, a equipe da casa pressionou a todo momento a defesa do Angers, mas teve dificuldades de concluir em gol.

A segunda etapa se manteve da mesma maneira que a reta final do primeiro tempo. De tanto pressionar, o PSG abriu o placar. Fabián Ruiz bateu com o pé direito do meio da área e estufou as redes contra o gol do Angers. A postura incisiva não mudou. O Angers, entretanto, esteve muito perto de empatar a contagem aos 23 minutos. Belkhdim rematou cruzado e a bola saiu muito perto da trave. Assim, o PSG respondeu, e Fabián Ruiz esteve perto de fazer o segundo. No fim, o jogador quase ampliou, mas a bola passou rente à trave.

E agora?

Ambas as equipes têm seus próximos jogos pelo Francês. O PSG, portanto, visita o Toulouse no próximo sábado, no Stadium de Toulouse, às 16h05 (de Brasília). O Angers, por sua vez, recebe o Rennes no domingo, dia 31, no Stade Raymond Kopa, às 10h.

Campeonato Francês – Rodada 2

Sexta-feira, 22 de agosto

Paris Saint-Germain 1×0 Angers

Sábado, 23 de agosto

Olympique de Marselha x Paris FC – 14:00

Nice x Auxerre – 16:05

Domingo, 24 de Agosto

Lyon x Metz – 10:00

Lorient x Rennes – 12:15

Le Havre x Lens – 12:15

Toulouse x Brest – 12:15

Strasbourg x Nantes – 12:15

Lille x Monaco – 15:45

