Mano prepara Grêmio sem improvisações e com nova formação no meio de campo

Marcos Rocha (esquerda), Cuéllar (centro) e Alex Santana (direita) devem ser titulares do Grêmio contra o Ceará - (crédito: Fotos: Lucas Uebel / Gremio)

A postura ativa do Grêmio no mercado e as contratações de reforços com certa urgência já prometem surtir efeito. Afinal, a expectativa é de que a partir do duelo contra o Ceará, neste sábado (23), não sejam necessárias mais improvisações na equipe inicial. A ausência de peças também obrigará o comandante a escalar uma nova dupla de volantes titular.

Recém-chegado ao clube, Marcos Rocha deve passar a ser o dono da lateral direita. Ele passou a integrar o elenco do Tricolor gaúcho nesta semana e já apresenta condições físicas ideais para estrear como titular. Afinal, estava participando normalmente dos treinos com os demais companheiros de Palmeiras, seu antigo clube.

Por sinal, a última vez que entrou em campo foi no começo do mês, no empate entre o Alviverde e o Vitória. A sua utilização entre os 11 iniciais também se explica pelos desfalques de João Lucas e João Pedro, outros dois laterais-direitos no grupo.

O primeiro retornou ao departamento médico por sofrer novamente uma lesão muscular no primeiro jogo depois de receber o aval para atuar. Já o segundo está em reta final de recuperação de uma fratura na tíbia da perna esquerda. Ele já recebeu a liberação para retornar aos treinamentos, mas ainda precisa aprimorar sua parte física.

Indefinição no meio de campo do Grêmio

A principal dúvida para escalar o time titular é o meio de campo. Mano Menezes terá que modificar a dupla de volantes, já que Villasanti e Dodi não estarão disponíveis. O primeiro teve contusões graves no joelho esquerdo e tem retorno previsto somente na próxima temporada. Já o segundo cumprirá suspensão.

Deste modo, a tendência é de que Cuéllar ganhe sua segunda oportunidade consecutiva como titular em momento de recuperação física. Alex Santana e o jovem Riquelme brigam pela outra vaga no setor criativo. Edenílson também é alternativa para compor o meio de campo na formação inicial.

Assim, o provável time titular do Grêmio para enfrentar o Ceará é: Volpi, Marcos Rocha, Balbuena, Kanneman e Marlon; Cuéllar, Edenílson e Riquelme (Alex Santana); Alysson, Braithwaite e Cristian Oliveira.

O Imortal e o Vozão se enfrentam neste sábado (23), às 21h, na Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor gaúcho se encontra na 13ª posição, com 23 pontos, e vem de vitória, de virada, sobre o Atlético, fora de casa. O resultado permitiu criar uma vantagem para a zona de rebaixamento, que ainda é pequena: somente quatro pontos.

