Betis vence o Alavés e assume ponta do Espanhol

Em sua estreia no estádio La Cartuja, sua casa para a temporada 25/26, o Betis conquistou sua primeira vitória em La Liga. Foi com placar magro, por 1 a 0, sobre o Alavés, time do técnico Eduardo Coudet, em jogo nesta sexta-feira (22/8), na abertura da segunda rodada do Campeonato Espanhol. Lo Celso foi o autor do gol.

Mesmo jogando longe do Benito Villamarín, que está em obras, o Betis começou melhor. Assim, não demorou muito a marcar. Após pressão e cruzamento dos dois lados, Cucho Hernández cabeceou, a bola desviou em Otto e ficou limpa para Lo Celso marcar, – já da pequena área – logo aos 15′. O argentino homenageou o companheiro Isco, que fraturou a perna esquerda durante amistoso de pré-temporada.

Com a Espanha vivendo forte onda de calor, o jogo foi paralisado para hidratação na reta final do primeiro tempo. Neste momento, Eduardo Coudet esbravejou com seus jogadores na beira do gramado. A briga deu certo, já que o Alavés melhorou em campo.

Na etapa final, porém, o Betis era mais perigoso. O goleiro Sivera, mesmo sem realizar milagres, fez boas defesas para evitar o segundo e manter o jogo em aberto. O problema era a mira do Alavés, que tentava chutes de muito longe, facilitando a vida de Pau López. Nos acréscimos, Pablo García disparou em contra-ataque, fez grande jogada, mas chutou para fora, desperdiçando a chante de matar o jogo. Bakambu, de cobertura, faria um golaço – a bola caprichou em ir no travessão. As falhas, porém, não fariam falta, já que o placar ficou mesmo favorável aos “donos” da casa: 1 a 0.

Próximos passos

Agora, o Betis é o líder provisório de La Liga, com quatro pontos. Os Verdiblancos voltam a campo na quarta (27/8), às 16h (de Brasília), para visitar o Celta, pela terceira rodada. Já o Alavés, que estreou com vitória, cai para a nona colocação, permanecendo com três. A equipe de Coudet retorna ao País Basco, onde recebe o Atlético de Madrid, no sábado (30/8).

