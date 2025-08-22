Conmebol divulga datas e horários das quartas da Libertadores

As quartas de final da Libertadores 2025 já têm data marcada - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

As quartas de final da Libertadores 2025 já têm data marcada. A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (22), que os jogos de ida acontecem entre 16 e 18 de setembro, enquanto as partidas de volta serão disputadas de 23 a 25 do mesmo mês.

Veja como ficou a tabela dos confrontos da Libertadores:

Jogos de ida

16/9 (terça-feira), 19h30 – Vélez Sarsfield x Racing, no José Amalfitani

17/9 (quarta-feira), 21h30 – River Plate x Palmeiras, no Monumental de Núñez

18/9 (quinta-feira), 19h00 – LDU x São Paulo, na Casa Blanca

18/9 (quinta-feira), 21h30 – Flamengo x Estudiantes, no Maracanã

Jogos de volta

23/9 (terça-feira), 19h30 – Racing x Vélez Sarsfield, no El Cilindro

24/9 (quarta-feira), 21h30 – Palmeiras x River Plate, no Allianz Parque

25/9 (quinta-feira), 19h00 – São Paulo x LDU, no Morumbis

25/9 (quinta-feira), 21h30 – Estudiantes x Flamengo, no Jorge Luis Hirschi

