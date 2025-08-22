Tolói está regularizado e pronto para fazer a estreia no São Paulo

Nesta sexta-feira (22), o técnico Hernán Crespo ganhou mais uma opção para a sequência da temporada: o defensor Rafael Tolói. Recém-contratado, o nome do zagueiro já aparece no BID da CBF, e ele está livre para reestrear pelo Tricolor paulista. Tolói já treina com os novos companheiros no CT da Barra Funda. Após 12 anos, o atleta retorna ao time.
Apesar disso, ele não deve estrear contra o Atlético-MG neste domingo (24), pelo Brasileirão, já que ainda passa por um processo de recondicionamento físico até ficar apto para entrar em campo. A última vez que atuou foi em 4 de maio, quando defendia a Atalanta, no Campeonato Italiano. A expectativa é que volte a jogar em até uma semana, provavelmente contra o Cruzeiro, no próximo sábado (30), fora de casa, ou diante do Botafogo, no Morumbis, no dia 13 de setembro.
“Eu preciso de uma pequena pré-temporada, umas duas semanas com o grupo. Hoje treino sozinho, é diferente do treino de campo com o elenco. Mas venho trabalhando. Existem conversas avançadas com alguns clubes e estou me preparando”, disse Tolói em julho, quando acertava com o São Paulo.
“Estou me sentindo bem, me mantive treinando todos os dias, acho que isso não vai ser um problema”, concluiu o defensor.
Na Europa, há mais de 10 anos, Tolói encerrou o vínculo com a Atalanta e assinou contrato com o São Paulo até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática para 2027 caso cumpra as metas estipuladas para o próximo ano.
