Robert Renan desembarca no RJ para fechar com o Vasco

O zagueiro Robert Renan já está no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. O defensor de 21 anos, que tem negociações avançadas para vestir a Cruz de Malta, atendeu a jornalistas na chegada ao Galeão, Aeroporto Internacional do RJ, nesta sexta-feira (22/8) à noite.

Adotando cautela, o jogador do Zenit (RUS) revelou que ainda precisa resolver detalhes com seu clube de origem para, então, fechar com o Gigante da Colina. Renan, que chegou com sua filha vestida de Vasco ao aeroporto, falou em realizar sonho de sua família.

“Minha expectativa é imensa. É o sonho da minha família. Minha família está muito feliz. Mas tem alguns acertos para resolver com o Zenit. Se Deus quiser, e se concretizar (a transferência), eu possa vestir a camisa do Vasco”, disse.

Uma das preocupações da torcida é sobre sua situação física. Afinal, não atua oficialmente desde o dia 26 de maio, quando encerrou seu empréstimo com o Al-Shabab (SAU). Curto na resposta, Robert Renan garantiu estar bem.

“Estou bem, estou bem, Graças a Deus”, limitou-se.

Ele também mandou um recado à torcida vascaína.

“Eu vou dar o meu melhor. Que possam sair muitas vitórias e muitos títulos para nós”, afirmou.

Vasco passa por reformulação na zaga

Robert Renan chega por um empréstimo com opção de compra ao Cruz-Maltino. Sua contratação, aliás, faz parte de uma revolução do departamento de futebol no que tange a defesa do Vasco. Os zagueiros João Victor e Luiz Gustavo deixaram o clube, enquanto Mauricio Lemos e Lucas Oliveira estão buscando outros times para defender. Assim, antes do anúncio de Renan, o Gigante segue com apenas Lucas Freitas como zagueiro de origem. O volante Hugo Moura vem sendo utilizado no setor de maneira improvisada.

