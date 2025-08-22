Grêmio x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Ceará se enfrentam, neste sábado (23), na Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

Grêmio e Ceará medem forças neste sábado (23), às 21h (de Brasília), na Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes apresentaram desempenhos irregulares em seus últimos compromissos no torneio. Assim, o Imortal ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos. O Vozão se encontra em décimo lugar, com somente dois pontos a mais.

Onde assistir

A partida terá transmissão no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho vai para o confronto mais confiante depois de dar uma resposta positiva no triunfo sobre o Atlético, de virada, fora de casa. Com isso, criou uma pequena vantagem para a zona de rebaixamento, mas que não permite relaxar. Por isso, o Grêmio almeja emplacar a segunda vitória seguida para alcançar o meio de tabela.

O recém-chegado Marcos Rocha provavelmente estreará como titular na lateral direita pela escassez de opções. Balbuena deve seguir na equipe inicial, assim como Cuéllar. Com o desfalque de Villasanti, que sofreu graves lesões no joelho esquerdo, a tendência é de que o colombiano, que está em fase de recuperação física, continue no time inicial pela segunda partida consecutiva.

Outro titular absoluto que também será ausência é Dodi, pois cumprirá suspensão automática. Portanto, há uma disputa em aberto pela vaga entre Alex Santana e Riquelme. Edenilson surge como outra alternativa para compor o meio de campo inicial do Grêmio. Carlos Vinícius também será baixa, já que foi expulso contra o Atlético. Deste modo, Braithwaite deve voltar aos 11 iniciais.

Como chega o Ceará

O Vozão encontra dificuldades para emplacar uma sequência de resultados positivos no Brasileirão. Em seu último embate, foi eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste para o Bahia.

O técnico Léo Condé provavelmente repetirá a estratégia de utilizar o centroavante Pedro Raul como elemento surpresa. A propósito, os zagueiros Marcos Victor e Marllon concorrem por um espaço no time titular. Lourenço e Luccas Mugni também brigam por outra vaga, mas como meia de características criativas. O volante Fernando Sobral é a única baixa por suspensão.

GRÊMIO X CEARÁ

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 23/07/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Grêmio: Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana (Noriega ou Riquelme) Edenilson; Alysson Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

CEARÁ: Ceará: Bruno Ferreira; Fabrício Souza, Marcos Victor (Marllon), William Machado e Nicolas; Richardson e Dieguinho; Galeano, Lourenço (Lucas Mugni) e Aylon; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Danilo Ricardo Manis (SP) e Douglas Pagung (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

