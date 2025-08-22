Chris Ramos aparece no BID e pode estrear pelo Botafogo

Reforço do Botafogo, o atacante Chris Ramos teve o nome publicado no BID, nesta sexta-feira (22). Dessa forma, o jogador já pode estrear com a camisa alvinegra. Contudo, ele ainda está aprimorando a parte física e, portanto, não ficará à disposição do técnico Davide Ancelotti para o jogo contra o Juventude, domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Chris Ramos, de 27 anos, chegou ao Botafogo por empréstimo. O jogador espanhol pertence ao Cádiz, da Espanha, e chega para resolver uma carência identificada pelo técnico Davide Ancelotti no setor ofensivo. Dessa forma, agora o treinador italiano contará com ele e também com Arthur Cabral, também contratado nesta janela de transferências.

Apesar de já ter sido anunciado, Chris Ramos ainda não foi apresentado. O jogador tem treinado normalmente para aprimorar a parte física. Afinal, o último jogo do espanhol ocorreu em 25 de abril. Portanto, o Botafogo tem tratado a situação com cautela para evitar risco de lesão quando ele ficar à disposição para entrar em campo.

Nascido na região de Cádiz, Chris Ramos fez carreira em times de menor expressão da Espanha. Entre 2018 e 2021, defendeu o Valladolid, que hoje pertence a Ronaldo Fenômeno. Contudo, neste período teve passagens de empréstimo pelo Sevilla B e outros dois clubes de divisões inferiores. Desde 2023, estava no Cádiz, onde disputou 89 jogos e marcou 16 gols. Em 2024/25, fez 38 jogos e 10 gols.

