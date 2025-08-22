Vélez Sarsfield anuncia Lanzini como reforço

Nas quartas de final da Libertadores, após eliminar o Fortaleza, o Vélez Sarsfield tratou de encorpar suas fileiras. Através dos canais oficiais, o clube argentino anunciou a chegada do meio-campista Manuel Lanzini, que estava no River Plate. O acordo entre as partes tem validade até dezembro de 2026.

A contratação do atleta de 32 anos aconteceu sem custos a representação de Liniers. Isso porque, antes de firmar contrato com o Vélez, Lanzini encerrou seu vínculo junto ao Millonario. Em muito, por conta da sequência de lesões e desempenhos abaixo do esperado quando do início de sua segunda passagem no River, em agosto de 2023.

Apesar do meio-campista ter passado boa parte de sua formação na base riverista, esta não é, necessariamente, a primeira vez que Manu Lanzini vai defender o Vélez Sarsfield. Isso porque, como ele mesmo revelou nas primeiras palavras após o anúncio, ele jogou ainda criança pelo Fortín.

“A verdade é que (a camiseta) caiu muito bem em mim. Na minha infância, comecei aqui, no Vélez, mas acabei saindo por algumas questões. São as voltas que a vida dá”, detalhou o jogador.

Lanzini também comentou sobre quais foram os pontos considerados cruciais na sua avaliação e decisão de fechar acordo com o clube de sua infância:

“É um clube que sempre me atraiu, desde criança. Se nota que é uma instituição muito boa, organizada. Um clube que sempre brigou por títulos, coisas importantes. Isso é parte de sua história. O elenco que tem, os bons jogadores, um grupo muito humano e isso faz diferença.”

Nas quartas da Libertadores, o Vélez Sarsfield fará um embate local diante do Racing. Nesta sexta-feira (22), a Conmebol detalhou o calendário onde o confronto em questão foi marcado para os dias 16 e 23 de setembro. Enquanto a ida ocorre no José Amalfitani, às 19h (de Brasília), o duelo decisivo será no Cilindro de Avellaneda, também às 19h.

