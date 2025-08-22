Memphis treina com bola e evolui em recuperação no Corinthians

Memphis tem o ritmo da recuperação avaliado como boa - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante Memphis Depay deu um passo importante em sua recuperação. Nesta sexta-feira (22), o holandês realizou trabalhos com bola dentro de campo durante o treino do Corinthians. O jogador se recupera de uma lesão muscular na coxa direita.

Memphis ainda realiza atividades separadas do restante do elenco. Os trabalhos individualizados são realizados com o acompanhamento do departamento de fisioterapia do clube. A expectativa do Timão é que o jogador faça, gradativamente, trabalhos mais intensos nos próximos dias.

O atacante não fica à disposição do Corinthians no duelo contra o Vasco, no próximo domingo (24). Memphis também não deve voltar para encarar o Athletico, pela Copa do Brasil, na próxima semana.

O holandês teve a recuperação atrapalhada por conta de uma virose, que deixou Memphis afastado das atividades por dois dias. Entretanto, o atacante tem um ritmo de recuperação avaliado como positivo. O jogador se lesionou na partida contra o Palmeiras, no último dia 06, pela Copa do Brasil.

