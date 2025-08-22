Chapecoense atropela Athletic fora de casa e se consolida no G4 da Série B

A Chapecoense conseguiu uma goleada impressionante na Série B do Brasileirão. A equipe venceu o Athletic por 4 a 0, em São João del Rei. O jogo, na noite desta sexta-feira (22), foi válido pela 23ª rodada da competição. Com esta grande vitória, a Chapecoense chega aos 40 pontos e se consolida no terceiro lugar do G4. Já o Athletic, com 25 pontos, continua na 15ª posição, perigosamente perto do Z4.
Primeiro tempo de equilíbrio
O primeiro tempo no Estádio Joaquim Portugal foi de bastante equilíbrio. As duas equipes, de fato, buscaram o ataque e criaram algumas oportunidades de gol. O Athletic, contudo, parou em boas defesas do goleiro Rafael Santos. A Chapecoense, por sua vez, também assustou a defesa adversária, mas o goleiro Adriel conseguiu trabalhar bem para evitar o gol.
O time da casa, inclusive, chegou a balançar as redes na primeira etapa. Aos 36 minutos, o atacante Max marcou o que seria o primeiro gol da partida. O VAR, no entanto, confirmou a posição de impedimento no início do lance e anulou o gol. O placar, portanto, permaneceu zerado até o intervalo do jogo.
Chapecoense atropela no segundo tempo
Na segunda etapa, o cenário da partida mudou completamente a favor do visitante. A Chapecoense voltou avassaladora e abriu o placar logo aos sete minutos. O meia Giovanni Augusto marcou um golaço em uma bela cobrança de falta. Pouco tempo depois, aos 12, o zagueiro Victor Caetano ampliou de cabeça após um escanteio.
Com a grande vantagem no placar, o time catarinense não diminuiu o ritmo. O lateral Gabriel Inocêncio fez o terceiro gol da Chape aos 22 minutos. Para fechar a conta, o atacante Perotti também deixou o seu. Ele, que tinha acabado de entrar em campo, marcou aos 34 e selou a goleada por 4 a 0.
ATHLETIC 0x4 CHAPECOENSE
Série B do Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data: 22/08/2025
Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG)
Gols: Giovanni Augusto, 7’/2ºT (0-1); Victor Caetano, 12’/2ºT (0-2); Gabriel Inocêncio, 22’/2ºT (0-3); Perotti, 34’/2ºT (0-4)
ATHLETIC: Adriel; Douglas Silva, Jhonatan, Sidimar (Ezequiel, 24’/2ºT) e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro (David Braga, 25’/2ºT), Sandry e Francisco Geraldes (Neto Costa, 14’/2ºT); Welinton Torrão, Max (Alessio da Cruz, 39’/2ºT) e Ronaldo Tavares (Yuri, 39’/2ºT). Técnico: Rui Duarte.
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Gabriel Inocêncio (Everton, 40’/2ºT), Walter Clar, Bruno Matias e Rafael Carvalheira (Ítalo, 39’/2ºT); Giovanni Augusto (Rubens, 33’/2ºT), Marcinho (Pedro Martins, 36’/2ºT) e Neto Pessoa (Perotti, 33’/2ºT). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)
Cartão amarelo: Sidimar, Sandry (ATH); Giovanni Augusto (CHA)
Jogos da 23ª rodada da Série B do Brasileirão
Sexta-feira (22/8)
Criciúma x Novorizontino – 21h35
Sábado (23/8)
Coritiba x Remo – 16h
Goiás x América-MG – 18h
CRB x Athletico-PR –20h30
Domingo (24/8)
Paysandu x Operário – 16h
Ferroviária x Volta Redonda – 18h30
Cuiabá x Atlético-GO – 20h30
Segunda-feira (25/8)
Botafogo-SP x Vila Nova – 19h
Avaí x Amazonas – 21h30
