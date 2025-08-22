Flamengo é multado por despejo irregular de esgoto na Lagoa

O Flamengo recebeu uma multa de quase R$ 1 milhão do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) por despejo irregular de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas. Afinal, os técnicos do órgão identificaram o problema depois de encontrarem altos níveis de amônia saindo das tubulações do clube, na Gávea. Ao todo, o Rubro-Negro terá que pagar R$ 902.183,30.

O despejo de esgoto sem tratamento saía pela tubulação da Gávea. O Flamengo tem quatro galerias de águas pluviais e desembocava na Lagoa Rodrigo de Freitas. Desde 2022, o clube recebeu quatro notificações para regularizar a situação. A última ocorreu em fevereiro. Assim, regularizou o problema em maio. Contudo, não escapou da multa. O Rubro-Negro tem 15 dias para recorrer da decisão.

A infração é prevista no artigo 61 da Lei Estadual 3.467/00, que fala em “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. Na vistoria que constatou a presença de amônia, os técnicos do Inea ressaltaram que as tubulações eram antiga.

Em nota, o Inea explicou que o valor levou em consideração “a quantidade de esgoto sem tratamento despejado na galeria pluvial, no interior da sede da instituição, e por atingir áreas urbanas e degradar o meio ambiente”. O Flamengo, por sua vez, não se manifestou publicamente sobre o caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.