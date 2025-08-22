Após caos na Sul-Americana, jogo do Independiente, pelo Argentino, é adiado

Após os episódios apocalípticos de violência no meio de semana, na Sul-Americana, o Independiente sentiu a primeira consequência dos atos já no âmbito local. Mais precisamente, na programação do Campeonato Argentino onde enfrentaria o Platense, na condição de mandante, no próximo domingo (24).

De acordo com a 4ª Delegacia de Avellaneda, responsável pelas investigações, a primeira recomendação seria de que o jogo só ocorresse no Estádio Libertadores de América com portões fechados. Ou seja, sem a presença de público nem do Rojo nem da torcida visitante.

Após uma avaliação primária realizada no local, foram constatadas diversas manchas de sangue, especialmente, no setor onde estava o torcedor da Universidad de Chile na última quarta-feira (20). Com isso, a presença de novas pessoas se tornaria inviável pelo risco de prejuízo ao processo de perícia.

Com esse panorama, o Independiente teria de encontrar um palco apto a realizar sua partida em um curto prazo de tempo. Porém, com a possibilidade de que, no novo estádio, a sua torcida possa se fazer presente.

Entretanto, outro órgão do poder público tem opinião mais radical acerca da situação. Isso porque a Associação de Prevenção a Violência no Esporte (Aprevide) tem a intenção de apresentar um relatório pedindo a suspensão do compromisso no fim de semana. Algo que foi acatado pela Liga Profissional de Futebol (LPF), organizadora do Argentino, e comunicado através das redes sociais:

“Por disposição da APREVIDE, a partida entre Independiente e Platense, pela sexta rodada do Torneio Betano Clausura 2025, será adiada.Em breve, será comunicada uma nova data.”

