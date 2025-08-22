Zé Ivaldo pode voltar ao time do Santos contra o Bahia

Zé Ivaldo não atua pelo Santos desde a partida contra o Mirassol - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos deve ter uma novidade na defesa para o confronto contra o Bahia, no próximo domingo (24), em Salvador. Zé Ivaldo voltou a trabalhar com o resto do elenco depois de um período afastado e pode ganhar uma nova oportunidade no time titular.

Nos últimos dias, o zagueiro esteve perto de deixar o Peixe. O defensor está próximo de atingir uma meta que obriga o Santos a comprá-lo do Cruzeiro, de acordo com o contrato de empréstimo assinado pelos dois clubes. Inclusive, Zé Ivaldo perdeu o seu número com a chegada de Mayke e ainda tem sua nova numeração indefinida.

O zagueiro pode ganhar uma oportunidade por conta do desfalque de João Basso, que segue lesionado. Com isso, Zé Ivaldo disputa uma vaga no time titular com Gil, na partida em que a equipe será comandada pelo auxiliar Matheus Bachi.

Além de Basso, o Santos também não conta com Willian Arão, que também se recupera de lesão. Outro desfalque é Neymar, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.

