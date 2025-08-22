Donnarumma é ovacionado em despedida no PSG

Chegou ao fim a história de Donnarumma no PSG. O goleiro italiano, de 26 anos, se despediu do clube francês nesta sexta-feira (22), em uma festa improvisada, no Parque dos Príncipes. O jogador participou de uma cerimônia após a vitória sobre o Angers por 1 a 0, pelo Campeonato Francês, e foi ovacionado pela torcida.

Revelado no Milan, Donnarumma era considerado uma das grandes promessas do futebol italiano. O goleiro defendeu o gigante italiano entre 2015 e 2021, onde disputou 251 jogos. Por lá, conquistou a Supercopa da Itália, em 2016. Na temporada 2020/21, acabou eleito o melhor goleiro do Campeonato Italiano. Assim, despertou interesse de diversos clubes europeus, e acertou com o PSG, em 2021.

Entre 2021 e 2025, Donnarumma conquistou dez títulos com o PSG, incluindo a Liga dos Campeões de 2025. Além disso, também ganhou quatro títulos do Campeonato Francês, três da Supercopa da França e duas Copas da França. Já pela seleção italiana, conquistou a Eurocopa de 2020.

Apesar da passagem de sucesso, Donnarumma não ficou nos planos do técnico Luis Enrique para a próxima temporada. O jogador ainda não definiu o futuro, mas tem conversas avançadas com o Manchester City, da Inglaterra. O goleiro, aliás, também recebeu proposta do Manchester United, mas as conversas não avançaram.

