Quatro jogadores do Brasileirão são convocados pela seleção chilena

O Chile anunciou nesta sexta-feira (22) a convocação de sua seleção para os duelos contra o Brasil e o Uruguai, na Data Fifa de setembro. A lista conta com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro, convocados pelo treinador interino Nicolás Córdova.

Na defesa, o já experiente Benjamin Kusevic, do Fortaleza, terá a companhia de Ivan Román, do Atlético. O jovem zagueiro alvinegro vai para a sua segunda convocação seguida pela seleção. No ataque, Aravena, do Grêmio, e Gonzalo Tapia, do São Paulo, serão opções de La Roja.

Além da presença do quarteto que atua no Brasil, a lista chilena também traz como destaque algumas ausências. Córdova não convocou nenhum jogador que fez parte da “geração dourada”, como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o que marca uma nova era na seleção.

A seleção chilena vive um momento conturbado. Pela terceira vez consecutiva, o Chile ficará de fora da Copa do Mundo. Entretanto, desta vez, a desclassificação foi mais dolorida, já que veio com três rodadas de antecedência. Ricardo Gareca deixou o cargo após a derrota para a Bolívia, na última rodada, e Córdova, treinador do sub-20, assumiu de forma interina, para iniciar esse novo ciclo.

