Jefté é registrado e pode fazer sua estreia pelo Palmeiras

O Palmeiras já tem todos os seus reforços desta janela de transferências à disposição de Abel Ferreira. Nesta sexta-feira (22), o lateral-esquerdo Jefté teve seu contrato publicado no BID da CBF e já pode realizar a sua estreia pelo Alviverde.

O jogador foi o último reforço apresentado pelo clube até aqui. O lateral está apto para a partida contra o Sport, na próxima segunda-feira (25), pelo Brasileirão. Abel Ferreira irá decidir se já conta com sua nova opção para essa partida ou não.

O clube alviverde, aliás, investiu 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) na contratação. O valor total será pago de forma parcelada ao longo de três anos. Jefté chega para uma posição importante no elenco do técnico Abel Ferreira. Ele irá disputar a titularidade com o uruguaio Piquerez, já que a vaga de reserva estava aberta após a saída de Vanderlan.

