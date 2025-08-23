Bahia acerta reforço de Mundial para o ataque e mantém busca por zagueiro estrangeiro

O Bahia acertou a contratação de Mateo Sanabria, atacante argentino que disputou o último Mundial de Clubes pelo Al Ain, dos Emirados Árabes. O jogador de 21 anos, aliás, já está em Salvador para fazer exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2030.

O sucesso na negociação ocorreu apenas na segunda investida, visto que a oferta inicial de empréstimo não interessou ao clube do Oriente Médio. Além de desembolsar 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) pelo reforço em definitivo, o Esquadrão se comprometeu a pagar outros 2 milhões de euros (12,7 milhões) em caso do cumprimento de metas.

Sanabria disputou 33 partidas na última temporada pelo Al Ain e anotou seis gols e duas assistências em 1.356 minutos. Ele despontou para o futebol no Lanús e depois defendeu o Central Córdoba. Em 2024, ele se transferiu para o Al Ain.

A diretoria tricolor ainda busca um zagueiro no mercado. A principal opção é o colombiano Alexis Pérez, que está livre após deixar o Al Wasl, também dos Emirados Árabes. Na temporada passada, o zagueiro de 31 anos disputou 41 jogos, com dois gols e quatro assistências.

