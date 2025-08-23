Santos negocia rescisão de contrato com Gil

O Santos trabalha nos bastidores para rescindir o contrato do zagueiro Gil. O clube está em busca de um novo defensor no mercado e avalia que o jogador de 38 anos perderia ainda mais espaço dentro do elenco alvinegro.

Com a antecipação da saída, o zagueiro também pode antecipar a sua aposentadoria. Gil já afirmou que pretender pendurar as chuteiras no final do ano, quando termina o seu contrato com o Santos. Caso a rescisão aconteça, o jogador pode não entrar mais em campo por outro clube.

Gil chegou ao Santos no ano passado e foi um dos principais pilares na campanha do acesso para a Série A. Entretanto, em 2025, não conseguiu manter o mesmo destaque. O zagueiro atuou em 16 partidas e chegou a ficar afastado por conta de um problema particular. Recentemente, começou como titular nos duelos contra Juventude e Cruzeiro, mas não é considerado titular dentro do clube.

Além de um novo reforço, o Santos conta com Luan Peres, João Basso e Luisão para a posição. Zé Ivaldo, que estava afastado, pode voltar a ser aproveitado, já que voltou a treinar com o resto da equipe, o que evidencia uma possível saída de Gil.

