Coritiba x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Um duelo da parte de cima da tabela da Série B promete agitar o Alto da Glória neste sábado (23). O líder Coritiba recebe o Remo, que está na cola do G4, às 16h, no Couto Pereira. A partida é válida pela 23ª rodada da competição. No primeiro turno, os azulinos levaram a melhor, vencendo pelo placar mínimo.

O Coxa vai a campo para tentar a manutenção na liderança. O Verdão chegou à ponta da tabela após vencer o Novorizontino, fora de casa, na última rodada, alcançando os 42 pontos. Já o Remo é o quinto colocado, com 36 pontos, e entrará no G4 caso consiga a vitória em Curitiba. No último jogo, o Leão vacilou e ficou no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em pleno Mangueirão.

Onde assistir

A partida terá transmissão da RedeTV, na TV Aberta, dos canais ESPN e SportyNet na TV fechada, no YouTube do Desimpedidos e no serviço de streaming Disney+.

Como chega o Coritiba

Apesar de estar na liderança, o Coxa chega ao duelo contra os paraenses tentando interromper uma incômoda sequência. O Alviverde não vence dentro de casa há três jogos. Desde então, são dois empates e uma derrota no Couto Pereira. Para a partida deste sábado, Mozart já contará com o atacante Rodrigo Rodrigues, apresentado nesta semana. Outra novidade é o retorno do zagueiro Rodrigo Moledo, que não atua desde fevereiro, e aparece na lista dos relacionados. Já o lateral Zeca volta de suspensão e disputa a posição pela direita com Tiago Cóser.

Como chega o Remo

Depois de vacilar nos dois últimos jogos, o Leão quer aproveitar o bom rendimento como visitante para conseguir entrar no G4. O Remo está invicto há quatro partidas fora de casa. A expectativa agora é alta, para encarar o líder do torneio em sua casa. Para a partida, António Oliveira não contará com o atacante Pedro Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Cantillo e Pavani seguem no departamento médico e desfalcam o time azulino.

CORITIBA X REMO

Campeonato Brasileiro Série B – 23ª rodada

Data e horário: 23/8/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca (Tiago Cóser), Maicon, Jacy e João Almeida; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Clayson. Técnico: Mozart.

REMO: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Marrony; Jáderson, Davó e Nicolás Ferreira. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

