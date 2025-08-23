Fortaleza x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

A 21ª rodada do Brasileirão apresenta um duelo de opostos na Arena Castelão. Neste domingo (24), o Fortaleza recebe o Mirassol às 18h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que vive uma crise profunda e luta contra o rebaixamento, e o time visitante, grande surpresa do campeonato, que briga na parte de cima da tabela.

O confronto é de extrema importância para ambos. O Fortaleza, na zona de rebaixamento, precisa desesperadamente de uma vitória para iniciar uma recuperação, ainda mais após a eliminação na Libertadores no meio de semana. Já o Mirassol, sexto colocado e com dois jogos a menos, quer aproveitar a fragilidade do rival para somar pontos e se aproximar ainda mais do G4.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida ao vivo.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega para a partida vivendo seu pior momento na temporada e sob enorme pressão. A equipe não vence há três rodadas no Brasileirão, com duas derrotas e um empate. Além disso, o time vem de uma eliminação dolorosa nas oitavas de final da Libertadores, o que abalou ainda mais a confiança do elenco. Agora, o Leão do Pici joga todas as suas fichas em uma vitória em casa para tentar sair do Z4.

A situação do técnico Renato Paiva é dramática, com uma quantidade impressionante de desfalques. São nove ausências no total. Os jogadores Brítez, Kervin e Breno Lopes estão suspensos. Para piorar, o departamento médico está lotado com outros seis atletas: Moisés, Pochettino, João Ricardo, Brenno, Matheus Pereira e Benjamin Kuscevic.

Como chega o Mirassol

O Mirassol chega a Fortaleza como a grande surpresa do Brasileirão e com a confiança em alta. A equipe paulista ocupa a sexta posição, com 29 pontos, e tem dois jogos a menos que a maioria dos adversários. O time, aliás, quer continuar sua campanha surpreendente, e sabe que uma vitória contra um rival em crise pode impulsionar ainda mais suas chances de brigar por uma vaga na Libertadores.

Apesar da ótima fase, o técnico Rafael Guanaes também tem seus problemas para escalar a equipe. O time não poderá contar com quatro jogadores que estão entregues ao departamento médico. Estão fora da partida por lesão: Gabriel, Da Silva, Matheus Sales e Rafa Silva, o que reduz as opções do treinador para o confronto.

FORTALEZA X MIRASSOL

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Data e hora: 24 de agosto de 2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Rosetto e Lucca Prior; Herrera, Yago Pikachu e Lucero. Técnico: Renato Paiva.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

