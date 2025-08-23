Bahia x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Santos se enfrentam neste domingo (24/8), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço, quarto colocado com 33 pontos, vem empolgado após vencer o Corinthians no último jogo e chegar a sua oitava partida sem perder. Por outro lado, o Peixe vem em uma grande crise esportiva. Afinal, o Alvinegro Praiano perdeu por 6 a 0 para o Vasco em seu último compromisso, demitiu seu técnico e teve seu CT invadido nos últimos dias. Assim, uma vitória é crucial para apaziguar os ânimos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Como chega o Bahia

O Esquadrão de Aço, quarto colocado com 33 pontos, vem de um bom momento no Brasileirão. Afinal, são oito jogos sem perder e entrou no G4, mesmo com dois jogos a menos. Além disso, a equipe vem empolgada após vencer o Ceará por 1 a 0 em casa e avançar para a final da Copa do Nordeste. Contudo, para o duelo contra o Santos, o técnico Rogério Ceni terá alguns desfalques.

Caio Alexandre lesionou a coxa direita no duelo contra o Ceará e está fora. Assim como Michel Araújo e Gilberto, que seguiram trabalho de recuperação na fisioterapia. Kanu, Erick e Fredi Lippert, todos lesionados, também são baixas certas. Em contrapartida, Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, está de volta e deve ser titular.

Como chega o Santos

Se do lado do Bahia as coisas vão bem, não se pode falar a mesma coisa no Santos. Afinal, o Peixe vem de uma goleada humilhante sofrida diante do Vasco, por 6 a 0, diante de seus torcedores. A derrota culminou na queda de Cleber Xavier e também em uma invasão de torcedores no CT Rei Pelé. Nesta sexta-feira (22/8), o Alvinegro Praiano anunciou o treinador Juan Pablo Vojvoda, mas o novo comandante não vai assumir a equipe na Fonte Nova. Assim, o Peixe será comandado pelo interino Matheus Bachi.

Para esta partida, o Santos pode ter uma novidade. Afinal, Zé Ivaldo voltou a trabalhar com o restante do elenco nesta semana e tem chance de ser relacionado para a partida. Ele vinha treinando separado do restante do elenco e até perdeu seu número de camisa, mas voltou a treinar com Matheus Bachi. O zagueiro João Basso e o volante Willian Arão permanecem como desfalques. A dupla segue em transição para o campo e não viajará para Salvador. Contudo, a maior ausência será de Neymar. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e terá que cumprir suspensão automática.

BAHIA X SANTOS

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 24/08/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova

BAHIA: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Gil (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.