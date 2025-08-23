São Paulo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Atlético-MG medem forças neste domingo (24/8), às 20h30, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista não perde há sete jogos e está na sétima colocação, com 29 pontos. Assim, uma vitória pode significar a entrada no G6. Por outro lado, o Galo não vence na competição há duas rodadas, mas vem empolgado após se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Além disso, a equipe mineira está na 11° posição, com 24 pontos somados e quer subir na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega embalado para o duelo no Morumbis. Afinal, a equipe não perde no Brasileirão há sete jogos. Além disso, o Tricolor venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, nos pênaltis e avançou para as quartas de final da Libertadores. Agora, a equipe chega para manter o bom momento e também quebrar o jejum de não vencer o Atlético-MG há cinco anos.

Como chega o Atlético-MG

A torcida do Atlético, mesmo com a classificação sobre o Godoy Cruz na Sul-Americana, continua aflita com a diretoria, já que a cobrança por reforços no setor defensivo é grande. Mesmo assim, o respiro foi grande após avançar na competição continental. Agora, a missão é voltar a vencer no Brasileirão e subir na tabela.

Para o jogo contra o São Paulo, no Brasileirão, o técnico Cuca não terá a dupla de zaga titular: Lyanco ainda se recupera de lesão, enquanto Junior Alonso está suspenso. No ataque, os problemas aumentam, pois Hulk e Cuello também cumprem suspensão. Assim, Vitor Hugo e Iván Román devem formar a defesa, enquanto Rony e Junior Santos terão a missão de furar a defesa paulista.

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 24/08/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Lucas Moura; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Iván Román e Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes; Biel, Júnior Santos e Rony. Técnico: Cuca.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

