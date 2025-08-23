Bragantino x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Bragantino e Fluminense tentam se reaproximar do G6. Os times se enfrentam, neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 21ª rodada do Brasileiro. Com 27 pontos, o Tricolor ocupa a oitava posição, enquanto o Massa Bruta está na nona posição com a mesma pontuação e perdendo em critérios de desempate. Quem vencer, tem a chance de ficar na quinta posição, dependendo dos resultados da rodada.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo. A transmissão começa às 14h30 sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

Além de Diego Mazur, este duelo Rio–São Paulo ainda conta com Diogo Martin nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Clique acima, a partir das 14h30, e acompanhe este sensacional Bragantino x Fluminense com a emissora campeã do prêmio Aceesp de 2023 como melhor mídia digital.

