Cruzeiro x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cruzeiro recebe o Internacional neste sábado e espera voltar à vice-liderança do Brasileiro - (crédito: Foto:Arte Jogada10)

Cruzeiro e Internacional jogam neste sábado (23), pela 21ª rodada do Brasileirão. Os mineiros brigam pelo título e ocupam a terceira colocação, com 38 pontos. Já os gaúchos, eliminados da Libertadores no meio da semana, estão em 12º lugar, com 24 pontos. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte transmite este grande clássico. O esquenta começa bem antes, às 17h, sob a batuta de Cesar Tavares, que também narrará a partida.

O premiado Cesar Tavares estará no comando e na narração, mas este jogão ainda tem João Miguel Lotufo nos comentários e Vanderlei Lima com as reportagens.

Clique na arte acima a partir das 17h (de Brasília) e confira mais uma transmissão campeã da Voz do Esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.