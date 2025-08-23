Richarlison, garçom perfeito na vitória do Tottenham sobre o City

Celebra, Tottenham. Afinal, Vence City com assistências de Richarlison, que venceu a briga com o apagado Haaland, só foi notado quando fez falta no brasileiro - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Com ótimo jogo coletivo e Richarlison muito bem mais uma vez, o Tottenham conseguiu um resultado excepcional na manhã deste sábado, 23/8. Afinal, foi até o Etihad Stadium, casa do poderoso Manchester City, e venceu por 2 a 0. Richarlison deu o passe para os dois gols, marcados por Brennan Johnson e pelo português João Palhinha. E se o brasileiro mandou muito bem e foi um dos destaques, o goleador do City, Haaland, teve uma atuação apagada — principalmente depois dos 25 minutos iniciais.

Com isso, o Tottenham chega aos seis pontos em duas rodadas, mantendo-se entre os líderes da tabela. Já o Manchester City estacionou nos três pontos. E os Spurs seguem eficaz quando visitam os Citizens. Nos últimos dois jogos,um empate (3 a 3) e uma vitória (2 a 1). Freguesia a caminho?

Richarlison, o garçom do Tottenham

No primeiro tempo, a velocidade dos times foi a tônica. O City trabalhou com objetividade e teve com Marcus Rashford as duas melhores oportunidades. Mas o Tottenham era muito perigoso, e Richarlison, mais uma vez, fez um jogo inspirado — principalmente ao se antecipar para roubar a bola. Em uma dessas jogadas, sofreu uma falta por trás de Haaland que merecia cartão amarelo.

Aos 34 minutos, um lançamento para Sarr teve uma solução muito inteligente do atacante. Em um toque, ele deixou Richarlison livre. O brasileiro disparou em direção à área e cruzou para a finalização de Brennan Johnson, que, mesmo marcado, acertou um chute preciso para abrir o placar. Inicialmente, o árbitro marcou impedimento de Richarlison, mas o VAR confirmou a posição legal.

Depois de quase marcar em duas jogadas, o Tottenham ampliou ainda antes do intervalo. O goleiro do City, em uma saída de bola arriscada, entregou a bola nos pés de um companheiro quase na marca do pênalti. Sarr conseguiu vencer a disputa e rolou para Richarlison. O brasileiro poderia finalizar, mas preferiu tocar para João Palhinha, que chutou. A bola ainda desviou em Trafford, que tentou bloquear, mas entrou. Assim, o Tottenham foi para o intervalo com uma boa vantagem de 2 a 0.

City ineficaz

No segundo tempo, vendo o City pouco eficaz no ataque, Guardiola fez alterações. Mas o que se viu foi surpreendente. Nos primeiros 15 minutos, o Tottenham mantinha uma posse de bola excepcional (62%) e teve três finalizações ao gol, contra apenas uma do City.

Além disso, o goleiro Trafford demonstrava nervosismo, o que gerava insegurança em um time acostumado a ter um arqueiro com excelente saída com os pés, como Ederson (que estava no banco). Depois dos 20 minutos, o time da casa foi muito dominante. tanto que fechou o jogo com 61% de posse ao fim do encontro. Mas o Tottenham, que teve até Richarlison ajudando a defesa (levou amarelo após confusçao com Nico González), sustentou a vantagem até o fim.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (22/8)

West Ham 1×5 Chelsea

Sábado (23/8)

Manchester City 0x2 Tottenham

Bournemouth x Wolves – 11h

Burnley x Sunderland – 11h

Brentford x Aston Villa – 11h

Arsenal x Leeds – 13h30

Domingo (24/8)

Crystal Palace x Nottingham Forest – 10h

Everton x Brighton – 10h

Fulham x Manchester United – 12h30

Segunda-feira (25/8)

Newcastle x Liverpool – 16h

*Horários de Brasília.

