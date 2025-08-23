Fulham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo, 24/8, às 12h30 (de Brasília), no Craven Cottage, o Fulham recebe o Manchester United pela 2ª rodada do Campeonato Inglês. Na rodada de abertura da competição, o Fulham até que conseguiu um resultado razoável: empatou fora de casa com o Brighton. Mas o Manchester United começou mal. Em casa, apesar de muito pressionar, perdeu por 1 a 0 para o Arsenal. Por isso, espera, diante de um novo rival londrino, buscar a primeira vitória.

Onde assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem a partir das 12h30 (de Brasília)

Como chega o Fulham?

Um jogador está fora por lesão: o lateral-esquerdo Sessegnon. Bassey deve jogar na posição. Mas as dúvidas não param aí. No meio de campo, Andreas Pereira pode ganhar a vaga de titular se o treinador optar por um meio mais técnico. Assim, assumiria o lugar de Traoré. No ataque, é quase certo que o brasileiro Rodrigo Muniz consiga ganhar a disputa que travava pela posição com Raúl Jiménez.

Como chega o Manchester United?

Há duas novidades importantes na escalação do treinador Rúben Amorim. O goleiro Onana, recuperado de lesão, retoma a posição de titular — um alívio, já que o reserva Bay?nd?r não vinha despertando segurança.

No ataque, Sesko deve iniciar como titular, depois de ser reserva na derrota para o Arsenal e entrar no segundo tempo. Assim, Mason Mount deve ir para o banco. Matheus Cunha, que se saiu muito bem na rodada passada, parece ter garantido a posição de titular dos Red Devils e será o companheiro de ataque de Sesko.

FULHAM X MANCHESTER UNITED

2ª rodada do Campeonato Inglês

Data e Horário: 24/8/2025, 12h30 (de Brasília)

Local: Craven Cottage, Londres (ING)

FULHAM: Leno; Tete, Andersen, Jorge Cuenca e Bassey; Berge e Lukic; Traoré, Smith Rowe e Iwobi; Rodrigo Muniz.

Técnico: Marco Silva

MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, De Ligt e Luke Shaw; Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro e Dorgu; Mbeumo e Matheus Cunha; Sesko.

Técnico: Rúben Amorim

Árbitro: Chris Kavanagh

Auxiliares: Dan Cook e Neil Davies

VAR: Darren England

