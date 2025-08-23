Corinthians mira em atacante do Boston River em meio a transfer ban

O Corinthians corre contra o tempo para reforçar o elenco ainda nesta janela de transferências, que se fecha em dez dias. No entanto, para agilizar qualquer negociação, precisa se desvencilhar de um transfer ban, imposto pela Fifa pela falta de pagamento na contratação do zagueiro Félix Torres, ainda em 2024.

A diretoria segue em tratativas com o Santos Laguna, do México, buscando solucionar a dívida de cerca de R$ 33,4 milhões. A intenção do Timão é parcelar este débito. Ao mesmo tempo, os dirigentes buscam novos nomes para solucionar carências no elenco comandado por Dorival Júnior.

Assim, um nome que ganhou força nos bastidores do Parque São Jorge foi o de Agustín Anello, atacante de 23 anos que defende o Boston River, do Uruguai. O jogador, filho de argentinos, nasceu nos Estados Unidos e já atuou pela seleção de base do país norte-americano.

Anello é destro e tem preferência por atuar pelo lado esquerdo do ataque. O jogado tem somente mais um ano de contrato com o clube uruguaio. Dessa maneira, a diretoria considera a contratação como de baixo custo financeiro.

Alvo do Corinthians passou pela base do Barcelona

O jogador passou a infância na Europa e, dessa forma, passou pela base de diversos clubes do continente, como Barcelona, Espanyol, Cornellá e Badalona, da Espanha, Lommel, da Bélgica, Hajduk Split, da Croácia, além de Cambuur e Sparta Rotterdam, da Holanda.

Além de Anello, a diretoria busca jogadores para outras posições, como lateral direita e meio de campo.

Como a janela de transferências fecha no Brasil no dia 2 de setembro, o Corinthians vê a próxima semana como primordial na luta por reforços. Além de resolver a pendência envolvendo a transferência de Félix Torres, o clube precisa evitar outros transfer ban, como nos casos de Rodrigo Garro e Matías Rojas.

