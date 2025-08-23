Clube do Qatar busca a contratação de Merentiel, do Boca Juniors

Artilheiro do Boca Juniors na temporada 2025, o avante uruguaio Merentiel é nome que interessa ao futebol do Oriente Médio. De acordo com informação do diário argentino ‘Clarín’, representantes de um clube do Qatar abordaram a diretoria boquense sobre possíveis condições para uma possível negociação.

A princípio, o nome do clube específico que fez a abordagem se mantêm em sigilo. Entretanto, se sabe que houve uma procura no aspecto financeiro, questionando se a quantia de 10 milhões de dólares (R$ 54,3 milhões) seria suficiente para convencer o Boca. Algo que, por ora, não está nem perto do suficiente para a diretoria argentina cogitar a possibilidade.

Diante do impacto técnico que o jogador de 29 anos tem desde o início de sua passagem , a ideia é somente considerar ofertas mais próximas da multa rescisória. Algo que, no vínculo com validade até dezembro de 2027, está fixado em 18 milhões de dólares (R$ 97,8 milhões).

Luz em meio às trevas?

A abordagem do mundo árabe surge em momento onde o atacante passa longe de viver sua melhor fase no clube argentino. Além de estar há sete jogos sem balançar as redes, o dono de oito gols em 30 jogos na temporada teve um recente episódio de flagrante indisciplina.

Na partida onde o Boca Juniors perdeu para o Huracán, por 1 a 0, o treinador boquense decidiu tirar Merentiel do jogo apenas alguns segundos depois do intervalo. A forma como a situação ocorreu irritou profundamente o avante que, nos vestiários do Estádio Tomás Adolfo Ducó, chegou a quebrar o vidro de uma porta.

Apesar da gravidade da situação que ocorreu no último dia 27 de julho, ambos tiveram uma conversa a portas fechadas e a situação foi superada. Ao ponto, inclusive, do jogador não ser punido nem pelo clube ou pela comissão técnica.

