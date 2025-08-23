Santos tenta a contratação de Victor Hugo, do Flamengo

Victor Hugo entrou no empate em 1 a 1 com o Ceará - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com poucas chances no Flamengo após voltar de empréstimo, o meia Victor Hugo entrou na mira do Santos para a sequência da temporada. Dessa maneira, o diretor de futebol do Peixe, Alexandre Mattos, entrou em contato com José Boto, executivo do Rubro-Negro, para iniciar as negociações.

A ideia do Santos é tentar a contratação por empréstimo, segundo o “ge”. Contudo, o Peixe vê como difícil este modelo de negócio. Aliás, o Famalicão, de Portugal, também tem interesse no jovem, de 21 anos, que tem contrato até o fim de 2028.

Victor Hugo subiu da base para o profissional do Flamengo em 2022 e já atuou em mais de 100 partidas pelo clube. Sua melhor fase no time principal ocorreu na passagem de Jorge Sampaoli, em 2023, quando chegou a ser titular. Na ocasião, o Rubro-Negro recusou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação da época) do Wolverhampton.

Victor Hugo ficou perto de deixar o Flamengo em definitivo

Na ocasião, Flamengo e staff do jogador entenderam que não era bom negócio sair do clube. No entanto, logo após a saída de Sampaoli, passou a ficar com menos espaço no time e acabou emprestado ao Goztepe, da Turquia, por uma temporada. Antes de retornar em julho ao Rubro-Negro, quase foi negociado com o próprio Famalicão.

Nas tratativas, o Rubro-Negro havia aceitado liberá-lo sem custos aos portugueses, mantendo 50% dos seus direitos econômicos de olho em uma venda futura. Entretanto, a forma como ocorreu a negociação gerou repercussão negativa, e diretoria voltou atrás, impôs novas condições e o clube luso desistiu do negócio.

No retorno, Victor Hugo reuniu-se com Filipe Luís, que o enxerga como ponta direita. No entanto, a concorrência na posição é grande, com Luiz Araújo, Plata, Matheus Gonçalves e até Saúl. Desde a volta, foi relacionado para duas partidas, entrando em 11 minutos no empate em 1 a 1 com o Ceará, pelo Brasileirão.

