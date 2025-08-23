Ludmila faz hat-trick em apenas 10 minutos e quebra recorde na NWSL

A atacante brasileira Ludmila entrou para a história da NWSL (National Women’s Soccer League) ao marcar três gols em apenas 10 minutos, no empate de 3 a 3 do Chicago Stars com o North Carolina Courage. O feito garantiu à brasileira o recorde de hat-trick mais rápido da liga.

O duelo, disputado na Carolina do Norte, na noite de sexta (22), teve um segundo tempo eletrizante. O Courage abriu 2 a 0 com gols de Manaka Matsukubo, aos quatro minutos, e Tyler Lussi, aos 17. A reação começou aos 31 minutos, quando Ludmila driblou quatro jogadoras e finalizou no canto.

Pouco depois, aos 36, a atacante aproveitou lançamento em velocidade e chutou rasteiro para empatar. Mesmo com o Courage retomando a frente aos 38 minutos, Ludmila voltou a decidir: de cabeça, após escanteio, fez o terceiro gol dela no jogo, aos 41 minutos, e selou o empate.

Com o hat-trick relâmpago, Ludmila chegou aos oito gols na temporada, consolidando-se como uma das principais artilheiras da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.