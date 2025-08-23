Santos negocia com clube russo pelo zagueiro Alexis Duarte

De técnico novo, o Santos observa o mercado para aumentar as opções no elenco do agora técnico Juan Pablo Vojvoda. E uma das opções no radar do Peixe é o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, atualmente, no Spartak Moscou-RUS.

Segundo informação veiculada na imprensa do Paraguai, pelo diário ‘ABC‘, as conversas entre as partes caminham em boa velocidade para a conclusão. Seja pelo contexto esportivo como também pelos valores envolvidos, já que a proposta gira em torno de três milhões de euros. Na atual cotação, equivalente a R$ 19,1 milhões.

Em relação ao jogador, a ideia de voltar a América do Sul o agrada por estar mais próximo dos olhares do técnico da seleção paraguaia, Gustavo Alfaro. Mesmo que, em números, ele tenha começado bem a temporada 2025/2026 no Spartak, já que participou de seis dos oito jogos oficiais da equipe no biênio. Desde o início da passagem (janeiro de 2023), são 64 aparições e uma assistência.

Trajetória

Com formação na base do Cerro Porteño, Alexis Duarte era visto como nome promissor desde as primeiras atuações no profissional do clube de Assunção. Não por acaso, acumulou convocações na seleções de base do seu país.

Entretanto, também por conta da alta competitividade no setor (disputa com nomes como Gustavo Gómez, Junior Alonso e Balbuena), o atleta hoje com 25 anos jamais atuou no selecionado principal.

Apesar desse fato, Alexis seguiu mostrando potencial que chamou a atenção dos russos na reta final de 2022. Naquela época, clubes brasileiros como Athletico e Vasco chegaram a também fazer sondagens pelo defensor, mas o Spartak Moscou levou a melhor e efetivou a compra, no início do ano seguinte, por cinco milhões de dólares (R$ 26,7 milhões, na época).

