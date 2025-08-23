Arsenal dá ‘chapéu’ no Tottenham e anuncia a contratação de Eze

O Arsenal anunciou, neste sábado (23), a contratação do atacante Eberechi Eze, ex-Crystal Palace. O jogador estava praticamente certo no Tottenham, mas na última hora preferiu o acerto com os Gunners. Segundo a emissora “Sky Sports”, o negócio custará 69 milhões de euros (R$ 437 milhoes) ao clube do Emirates.

Entretanto, o que pesou a favor da equipe do técnico Mikel Arteta foi o lado sentimental. Explica-se: Eze torcia pelo Arsenal na infância e surgiu a chance de defender o time do coração.

Eze foi apresentado à torcida no Emirates antes do duelo contra o Leeds, pela segunda rodada da Premier League, neste sábado. Ele chega para substituir Kai Haverz, que sofreu uma lesão joelho e pode desfalcar o Arsenal por um longo período. O alemão ainda passará por novos exames para saber a gravidade da lesão.

Assim, sem Havertz, o clube tinha apenas Gyökeres como centroavante de ofício. O sueco chegou nesta temporada por 65,8 milhões de euros (R$ 420 milhões) vindo do Sporting, de Portugal.

Para a posição, o treinador ainda tem Gabriel Jesus, que se recupera de grave lesão no joelho sofrida em janeiro e não tem previsão de retorno. Trossard e Merino atuaram improvisados na última temporada.

Em 2024/25, Eze distribuiu 11 assistências e marcou 15 gols pelo Palace. Aliás, o mais importante deles na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City, que garantiu o título da Copa da Inglaterra. Já no início desta temporada, o jogador ajudou sua equipe a conquistar a Supercopa da Inglaterra ao bater o Liverpool, nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.