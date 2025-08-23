Cuca diz que classificações tiraram o Atlético de crise

O técnico Cuca reforçou que as classificações recentes do Atlético na Copa do Brasil, sobre o Flamengo, e na Sul-Americana diante do Godoy Cruz, deram outro ânimo ao Galo. Dessa forma, o Galo avançou às quartas de final das respectivas competições.

Vale lembrar que o Atlético de Cuca conviveu com atraso de de salários nas últimas semanas e teve um início ruim no Brasileirão, com chances remotíssimas de título. Afinal, a equipe mineira encontra-se em 11º, com 24 pontos em 18 jogos.

“Tivemos seis partidas com quatro jogos fora de casa e jogos duríssimos. Bahia fora, Flamengo, Vasco, Palmeiras, são jogos duríssimos. Nós vencemos em casa o Red Bull e o erro maior foi ter perdido o jogo para o Grêmio. Esse foi uma derrapada feia que nós demos. E essa derrapada custou caro, porque ela mexe no emocional, a cobrança vem forte da arquibancada. (Contra o Godoy Cruz) era um jogo que definia muita coisa, não só a classificação, como você entra em crise, se você não classificar. É como é o futebol.”, comentou Cuca.

Foco no São Paulo

O técnico falou ainda sobre a partida contra o São Paulo. As equipes se enfrentam neste domingo (24), às 20h30, no Morumbis, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Atlético, naturalmente, precisa da vitória para se aproximar do G6 da competição.

“Agora nós temos ainda no Brasileiro antes da parada data fifa dois jogos duríssimos. A gente tem que ter equilíbrio e pensar bem no que fazer para domingo. A gente tem uma decisão na quarta-feira com o Cruzeiro (Copa do Brasil). Então a gente tem que fazer tudo pensado avaliado junto com a fisiologia, preparação física para não correr risco de perder jogador lesionado esse é o maior medo que a gente tem a gente”, concluiu Cuca.

