Gyökeres desencanta, adolescente estreia: Arsenal goleia o Leeds pela Premier League

O Arsenal confirmou o favoritismo e despachou o Leeds United no Emirates com uma sonora goleada por 5 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, neste sábado (23). Principal contratação dos Gunners para a temporada, Gyökeres desencantou e marcou os seus primeiros gols pelo clube. Timber (2) e Saka completaram o marcador.

Vale destacar que o Arsenal promoveu a estreia de jovem Max Dowman. O jovem, de apenas 15 anos, entrou aos 18 minutos do segundo tempo no lugar de Madueke. Aliás, ele é o segundo jogador mais jovem a atuar na Premier League. Ele fica atrás apenas de Ethan Nwaneri, também do time londrino, que estreou no torneio com 15 anos, cinco meses e 28 dias em 2022.

A nota ruim da partida foram as lesões de Odegaard e Saka, que podem desfalcar os Gunners por algumas rodadas.

LEIA MAIS: Arsenal dá ‘chapéu’ no Tottenham e anuncia a contratação de Eze

Com o resultado, o Arsenal tem seis pontos, mantém os 100% de aproveitamento e se iguala ao rival Tottenham, que venceu fora de casa o Manchester City. Já o Leeds soma três, em 11º.

Na próxima rodada, o Leeds recebe o Newcastle, às 13h30 (de Brasília), no sábado (30). No dia seguinte, o Arsenal faz o clássico diante do Liverpool, em Anfield, às 12h30.

Arsenal domina de começo ao fim a partida

Em campo, o Arsenal foi superior durante os 90 minutos e não deu chances ao Leeds, que teve somente uma boa oportunidade com o zagueiro Struijk, que parou em Raya. Logo aos sete minutos, Odegaard finalizou com perigo ao gol do brasileiro Lucas Perri, ex-Botafogo. Gyökeres teve grande chance também após saída errada da defesa, mas se precipitou na finalização.

O primeiro gol do Arsenal saiu somente aos 33 minutos da etapa inicial, após Timber escorar cobrança de escanteio de Rice. Aos 45, Saka aproveitou excelente passe do zagueiro e fuzilou Perri: 2 a 0.

Os Gunners mataram o jogo no início do segundo tempo. Dessa maneira, logo aos três minutos, Gyökeres desencantou com uma bela jogada, ao receber lançamento pela esquerda, cortar para dentro da área e finalizar no canto do goleiro. Aos 11, em novo escanteio, Timber, em dia de artilheiro, marcou o quarto.

Aliás, com o placar definido, o técnico Arteta pôde lançar o adolescente Max Dowman, de apenas 15 anos. O menino entrou com personalidade pela ponta direita e deu trabalho à defesa do Leeds. Assim, em duas oportunidades, finalizou a gol, uma delas levando perigo. Nos acréscimos, ele entrou na área e sofreu pênalti. Gyökeres bateu bem e marcou o quinto, dando números finais à partida.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (22/8)

West Ham 1×5 Chelsea



Sábado (23/8)

Manchester City 0x2 Tottenham

Bournemouth 1 x 0 Wolves

Burnley 2 x 0 Sunderland

Brentford 1 x 0 Aston Villa

Arsenal 5 x 0 Leeds



Domingo (24/8)

Crystal Palace x Nottingham Forest – 10h

Everton x Brighton – 10h

Fulham x Manchester United – 12h30



Segunda-feira (25/8)

Newcastle x Liverpool – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.