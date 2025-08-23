Grêmio acerta com a Juventus a contratação de Arthur; veja previsão de chegada

O Grêmio acertou com a Juventus a contratação do volante Arthur. O jogador ficará no Imortal por empréstimo até o meio de 2026. Dessa maneira, ele tem previsão de chegada a Porto Alegre às 11h (de Brasília) da próxima segunda-feira (25).

O objetivo do Grêmio era que Arthur rescindisse seu contrato com a Velha Senhora e, assim, ficasse livre para retornar ao clube. No entanto, segundo o jornalista Fabrizio Romano, os italianos não gostaram do vazamento do acerto com o Tricolor e mudaram os termos da negociação.

Arthur e Grêmio já tinham acerto, faltava o aval da Juventus. As negociações se arrastaram, mas foram destravadas com a inclusão da opção de compra após empréstimo de uma temporada.

Formado na base do Imortal, Arthur esteve no elenco na conquista da Libertadores de 2017. No ano seguinte, foi negociado com o Barcelona por R$ 120 milhões. Em 2020, a Juventus acertou a compra do volante junto aos catalães. Na Itália, contudo, não brilhou. Afinal, acabou emprestado ao Liverpool e Fiorentina. Neste ano, foi cedido ao Girona, onde atuou em 15 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.