Tiago Nunes processa o Botafogo

Dias após eliminar o Botafogo na Libertadores, o técnico Tiago Nunes aplicou outro golpe no Glorioso. Este, porém, na Justiça. Afinal, o comandante entrou com um processo contra o ex-time e cobra cerca de R$ 3,7 milhões referente a um acordo entre as partes.
Explica-se: Tiago Nunes comandou o Botafogo por 4 meses, entre novembro de 2023 e fevereiro do ano passado, quando foi demitido. Dois meses depois, as partes assinaram um acordo, e o clube teria que pagar cerca de R$ 2 milhões em seis parcelas. De acordo com o site “GE”, o Glorioso até pagou uma parcela, mas faltaram as outras cinco.
Uma decisão jurídica recente impôs ao Botafogo a necessidade de pagar R$ 3,7 milhões ao treinador. O Bota, entretanto, recorreu. Tiago Nunes comandou o Glorioso por 15 jogos, com 4 vitórias, sete empates e 4 derrotas. O tempo passou, o time carioca conquistou Brasileirão e Libertadores em 2024, mas agora não atravessa boa fase sob o comando de Davide Ancelotti, com duas derrotas nos dois últimos jogos: Palmeiras e LDU.
Tiago Nunes tem 45 anos e começou a carreira no Rio Branco-ES, em 2010. O seu trabalho de mais sucesso foi no Athletico-PR, afinal, faturou o Paranaense e a Sul-Americana de 2018, além da Copa do Brasil e da Levain Cup no no seguinte.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.