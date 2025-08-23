Oviedo x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol. Neste domingo (24), o Oviedo recebe o Real Madrid às 16h30 (de Brasília), no Estádio Novo Carlos Tartiere, em partida válida pela segunda rodada de LaLiga. O modesto clube, que retorna à elite do futebol na Espanha após 24 anos, encara um dos favoritos ao título.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Oviedo

O Oviedo está de volta a elite do futebol espanhol depois de 24 anos e tem como grande objetivo se manter nela. A última participação do clube aconteceu na temporada 2000/01.

Porém, o time começou esta edição da LaLiga com uma derrota fora de casa por 2 a 0 para o Villarreal. Durante a janela de transferências, o clube apostou na contratação do volante Dendoncker (ex-Anderlecht), do zagueiro Bailly (ex-Villarreal) e do atacante Brekalo (ex-Kasimpasa, da Turquia).

Além de enfrentar um dos grandes favoritos para conquistar o título do Campeonato Espanhol, o técnico sérvio Veljko Paunovi? está com alguns problemas no elenco. Isto porque Álvaro Lemos, lesionado, e Alberto Reina, suspenso, são baixas confirmadas, enquanto Cheli e Colombatto aparecem como dúvidas.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid quer voltar a conquistar o Campeonato Espanhol após uma temporada sem grandes conquistas, nas quais o rival Barcelona foi soberano. Dessa maneira, o clube aposta no trabalho do técnico Xabi Alonso para retomar o protagonismo no cenário nacional e europeu.

Na primeira rodada de LaLiga, o clube merengue venceu o Osasuna por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Kylian Mbappé.

Além disso, o Real Madrid aparece como grande favorito para conquistar os três pontos neste domingo, mesmo com alguns problemas para Xabi Alonso. Isto porque o treinador não poderá contar com Jude Bellingham, Endrick, Camavinga e Ferland Mendy, todos lesionados.

OVIEDO X REAL MADRID

2ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26

Data-Hora: domingo, 24/08/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Novo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP).

OVIEDO: Escandell; Luengo, David Costas e Calvo; Vidal, Dendoncker, Ilic, Sibo e Alhassane; Salomón Rondon e Hassan. Técnico: Veljko Paunovi?.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouameni e Guler; Brahim, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Ricardo De Burgos (ESP).

VAR: Javier Iglesias (ESP).

