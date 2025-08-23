Pedro Gonçalves anota hat-trick, e Sporting goleia o Nacional pelo Português

O Sporting manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Português ao golear o Nacional, fora de casa, neste sábado (23). Os Leões saíram perdendo e contaram com a expulsão de Pablo Ruan para virar o placar. O destaque da partida foi Pedro Gonçalves, que anotou um hat-trick. Harder ampliou.

O resultado mantém o Sporting na liderança da competição, com nove pontos em três rodadas, ao lado do surpreendente Moreirense. O Nacional, por sua vez, soma apenas um, em 14º.

Na próxima rodada, o Sporting faz o clássico português com o Porto, no Alvalade, no próximo sábado (30), às 16h30 (de Brasília). Já o Nacional visita o Casa Pia no mesmo dia, às 10h30.

Em campo, o Nacional abriu o placar logo aos três minutos, em lance tipicamente brasileiro. Liziero, ex-São Paulo, cobrou escanteio e Léo Santos marcou. A partir daí, o Sporting começou a crescer na partida em busca do empate. Aos 37, a equipe da casa ficou com um a menos devido à expulsão do também brazuca Pablo Ruan.

No segundo tempo, os Leões deslancharam e empataram logo aos sete minutos, com Pedro Gonçalves. A virada veio somente aos 31, novamente com o artilheiro da partida. Endiabrado, ele assistiu Harder, que ampliou o marcador.

Nos acréscimos, Pedro Gonçalves anotou o quarto, garantindo o seu hat-trick no confronto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.