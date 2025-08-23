Alvo do Botafogo marca e tira vitória do Atlético de Madrid no Espanhol

O Atlético de Madrid segue sem vencer no Campeonato Espanhol. Neste sábado (23), em pleno Riyadh Air Metropolitano, pela segunda rodada de LaLiga, o Colchonero ficou no empate em 1 a 1 com o Elche. Sorloth e Rafa Mir, que esteve na mira do Botafogo nesta janela de transferências, marcaram os gols da partida.
Com o resultado, o Atlético está na modesta 13ª colocação do Espanhol, com apenas um ponto em duas partidas. Já o Elche soma dois, em décimo.
Na próxima rodada, o Elche encara o Levante na sexta-feira (29), às 14h30 (de Brasília). Já o Colchonero visita o Alavés no sábado (30), às 12h.
O cenário parecia favorável para o Atlético de Madrid. Afinal, logo aos oito minutos, abriu o placar com Sorloth, que tocou por cima do goleiro após lançamento de Hancko. No entanto, aos 15, o Elche empatou com Rafa Mir, que recebeu de Álvaro Rodrigues e bateu cruzado.
No segundo tempo, o Colchonero pressionou bastante a defesa do Elche, que ficou bem postada e segurou as investidas do time da capital espanhola.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.