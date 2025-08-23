Ceilândia perde do Barra fora de casa e é eliminado da Série D

Chegou ao fim o sonho do Ceilândia na Série D 2025. Depois de empatar a partida de ida das oitavas de final no Abadião, o Gato Preto foi derrotado pelo Barra por 1 x 0, neste sábado (23/8), em Santa Catarina, e se despediu da quarta divisão nacional. Único representante do Distrito Federal classificado ao mata-mata da competição, o alvinegro encerrou a temporada com gosto amargo e aumentou o jejum de mais de uma década sem nenhuma equipe do futebol candango na Série C.

Segundo colocado no grupo A5, o Ceilândia passou pelo Água Santa na segunda fase, mas parou no Barra nas oitavas. O Gato Preto por pouco não conseguiu um resultado positivo na ida, quando saiu na frente com Kennedy, porém sofreu o gol do empate aos 44 minutos do segundo tempo.

No duelo deste sábado, na Arena Barra, o golpe fatal veio mais cedo, ainda aos 8 minutos da etapa final, quando Elvinho aproveitou a bola mal cortada pela defesa candanga, girou em cima de Lagoa e finalizou de fora da área para fazer o gol da classificação.

“A gente sabia da dificuldade, que o pouco de vantagem que a gente trouxesse de Brasília seria importante, mas infelizmente aconteceu de tomarmos o empate no final do jogo. Nossa equipe foi guerreira e até certo ponto competente em trazer o Ceilândia até aqui. O Ceilândia é muito maior do que os jogadores que estão aqui, o clube vai ficar e tenho certeza que nos próximos anos, pelo que vem investindo e pelo que tem de estrutura, vai conseguir esse tão sonhado acesso para Brasília”, disse o goleiro Edson Sucuri.

“Parabenizar o Barra, que fez uma bela partida e conseguiu a classificação. Não é demérito do Ceilândia vir aqui e ser eliminado pelo Barra, eles tem muito mérito. É brincadeira o que eles investiram também e é um time que com certeza já já vai estar na Série C. Pedir desculpa ao torcedor do Ceilândia e certamente o time vai fazer bonito no próximo ano para brigar pelo acesso de novo”, acrescentou Sucuri.

Eliminado, o Ceilândia encerrou a temporada de 2025 e terá apenas o Candangão para disputar no ano seguinte, já que não conseguiu alcançar a final da última edição do campeonato estadual. A equipe também chegou na segunda fase da Copa do Brasil, eliminando o Coritiba, e depois caiu nos pênaltis contra o Maracanã, além da eliminação para o Capital na Copa Verde.

A derrota do Gato Preto fez o DF ver mais um ano passar sem conseguir o acesso para a terceira divisão. O último time da capital a disputar a Série C foi o Brasiliense, em 2013. Gama e Capital serão os representantes do quadradinho na próxima edição da Série D em busca do acesso para 2027.

Do outro lado, o Barra espera o vencedor da chave entre Cianorte e Mixto para conhecer o adversário das quartas de final. Apenas os quatro semifinalistas garantem vaga para a Série C de 2025.

