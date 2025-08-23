Milan é surpreendido e perde em casa para a Cremonese no Italiano

O Milan decepcionou sua torcida logo em sua estreia no Campeonato Italiano. Neste sábado (23), em pleno San Siro, o Rossonero foi surpreendido pela Cremonese e perdeu por 2 a 1. Baschirotto e Bonazzoli marcaram os gols da vitória, enquanto Pavlovic descontou para os anfitriões.

Assim, a Cremonese soma seus primeiros três pontos após uma rodada disputada. Já o Milan segue sem pontuar.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (29). O Rossonero visita o Lecce às 15h45 (de Brasília), enquanto a Cremonese recebe o Sassuolo, às 13h30.

A equipe visitante abriu o placar aos 27 minutos com Baschirotto, que apareceu entre os zagueiros para cabecear e vencer Maignan. Com o apoio de sua torcida, o Milan empatou ainda no primeiro tempo com Pavlovic, que aproveitou cruzamento de Estupiñán.

No entanto, a Cremonese voltou a ficar à frente aos 16 da etapa final, com lindo gol de voleio de Bonazzoli.

