CBF anuncia alterações no calendário do Brasileirão e Copa do Brasil

A CBF realizou ajustes nas tabelas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A alteração de maior impacto tem a ver com trocas de datas entre as duas competições. A iniciativa tem por objetivo antecipar o desfecho do Brasileirão, a fim de evitar choque de datas e um favorecimento em uma eventual participação de clube do país na Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro.

Desse modo, as rodadas 27, 29, 31 e 33 do Brasileirão passam para os dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, datas inicialmente reservadas para a fase semifinal e final da Copa do Brasil.

A última rodada da Série A do Brasleiro, portanto, ocorrerá em 7 de dezembro, o que permitirá um refresco no calendário para a estreia do representante da Conmebol na Intercontinental no dia 10, sem a necessidade de conflitar com a competição de pontos corridos. A ação ainda será benéfica para a maioria dos clubes, que poderão antecipar férias a jogadores e comissões técnicas.

Assim, as partidas de caráter decisivo da Copa do Brasil passam para dezembro. A saber, os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro, datas que antes estavam destinadas a partidas do Campeonato Brasileiro. Ainda existe a possibilidade de utilizar a data de 26 de novembro para jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Ao ajustar seu calendário dessa forma, a entidade demonstra sensibilidade às demandas globais e reforça o protagonismo do Brasil no cenário esportivo mundial, viabilizando a eventual participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da FIFA, sem conflitar com o calendário nacional, o que também favorece preparação e planejamento.

Além disso, a medida permitirá mais descanso aos atletas no final do ano e mais tempo de preparação das equipes para a temporada de 2026, o que poderá proporcionar melhores níveis técnico, físico e esportivo na temporada que vem, consolidando o compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro.

Por fim, a alteração aproxima as datas das partidas finais da Copa do Brasil, que serão disputadas em sequência, assegurando a máxima visibilidade e exposição dos jogos, e, consequentemente, a valorização do produto, que encerrará o Calendário do Futebol Brasileiro em 2025.

